Robert Trump, frère du président américain Donald Trump, a déposé un autre recours auprès de la Cour suprême de l’Etat de New York, dans le comté de Dutchess, le 26 juin 2020, afin de bloquer la parution du livre de leur nièce Mary Trump, intitulé Too Much and Never Enough. Cet ouvrage porte spécialement sur le locataire de la Maison Blanche. Hormis l’arrêt de la publication du livre voulu par Robert Trump, celui-ci veut également obtenir des dommages et intérêts potentiels, et à faire valoir que sa nièce n’a pas respecté l’accord de confidentialité pour lequel elle a apposé sa signature en 2001, s’agissant d’un litige concernant le testament de son défunt grand-père, Fred Trump Sr..

Un accord de confidentialité violé

Le deuxième procès voulu par le frère de Donald Trump met en lumière les détails de cet accord de confidentialité, soulignant qu’il prévoyait « que les parties qui s’étaient opposées au testament de Fred Trump, y compris Mary Trump … ne publieraient aucun compte rendu concernant le litige ou leurs relations mutuelles ». Admettant que Robert Trump n’avait pas vu le livre de sa nièce, le procès fait savoir qu’il est clair, selon les détails fournis aux journaux, que les faits détaillés dans le livre de Mary Trump traiteront des déclarations fiscales confidentielles de la famille au New York Times.

Une première tentative infructueuse

Le livre révélera un « aperçu des supposés “rouages” de la famille Trump”, “les allégations selon lesquelles feu Fred Trump et le président auraient négligé le père de Mary, Fred Trump Jr, ce qui aurait contribué à sa mort prématurée”, et “les observations personnelles de Mary Trump, prétendument éclairées par sa formation de psychologue, sur sa famille prétendument “toxique” ». Notons que cet autre recours de Robert Trump, intervient après une première tentative infructueuse. Le 25 juin 2020, le juge de la Cour de substitution du tribunal du comté du Queens à New York, Peter Kelly, avait rejeté la demande de ce dernier, qui empêche la publication des mémoires de Mary Trump.

Rappelons que Mary Trump est une psychologue clinicienne de formation. Elle est la fille de Fred Trump Jr., mort en 1981 d’une crise cardiaque, après avoir lutté contre une dépendance à l’alcool.