Dans la course à l’élection présidentielle américaine de Novembre prochain, Donald Trump est en train de perdre de précieux soutiens au sein de son propre camp. En effet, selon les récentes informations de médias américains, d’importantes personnalités du Parti républicain ont annoncé qu’ils ne voteront pas pour Donald Trump dans quelques mois. Parmi ces éminences grises du Parti républicain, on retrouve l’ex-président George Bush et l’ancien challenger de Barack Obama à la présidentielle de 2012, Mitt Romney.

D’autres figures de proue du parti comme les anciens présidents de la Chambre des représentants Paul Ryan et John Boehner ne sont pas eux aussi motivés pour voter pour Trump. Le regretté sénateur John McCain était un fervent opposant de Trump au sein des Républicains, sa veuve Cindy McCain, qui ne porte pas le magnat de l’immobilier dans son cœur a indiqué qu’elle ne voterait pas pour le milliardaire républicain.

Les leaders républicains tournent le dos à Trump

Ces trois personnalités se sont toujours opposés à la politique de Trump, l’avènement de la maladie à Coronavirus et la gestion de l’affaire George Floyd ont convaincu Bush et Romney de ne pas s’aligner derrière le locataire de la maison blanche. Cindy McCain a quant à elle affirmé être sûre de voter pour le candidat démocrate, Joe Biden.

Ces importantes personnalités du Parti républicain sont indécises pour le moment, personne ne sait encore s’ils vont soutenir Joe Biden où se ranger derrière un autre candidat qui va se présenter à la dernière minute. Ce qui est certain, c’est qu’ils ne voteront pas pour Donald Trump. Plusieurs couacs ont émaillé le mandat de Donald Trump, sa personnalité sulfureuse et sa politique instable et souvent illisible sont sur le point de lui coûter cher.