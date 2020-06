Le Bénin organise depuis 2017 les examens nationaux de Licence et de Master. L’objectif du gouvernement était de permettre aux étudiants des Etablissements privés d’enseignement supérieur (Epes) d’avoir des diplômes directement validés par l’Etat. Ces examens devraient donc tenir sur une période de trois ans au terme de laquelle les EPES non homologués devraient mettre la clé sous le paillasson. C’est pour évaluer cette période expérimentale qui a couru de 2017 à 2019 que la ministre de l’enseignement supérieur a organisé en milieu de semaine dernière un atelier qui a connu la participation d’une soixantaine d’acteurs du secteur.

Ceux-ci se sont appropriés le rapport du comité technique précédemment mis sur pied par la ministre Eléonore Yayi Ladékan pour faire le bilan de l’organisation de ces examens de 2017 à 2019 et le bilan de la gestion des EPES sur la même période. Après l’étape d’appropriation du rapport, les participants ont apporté leurs contributions. Selon le rapport du comité technique, les établissements privés d’enseignement supérieur qui ont obtenu l’agrément n’auront l’homologation qu’après 4 ans.

Un engouement pour les examens de Licence

Il propose donc qu’un décret soit pris pour proroger la période transitoire afin que les 35 établissements ayant eu l’avis favorable pour l’agrément puissent se mettre à jour. Si le comité est entendu, les examens nationaux de Licence et de Master pourraient continuer cette année. Il faut dire que l’engouement pour les examens de Licence a augmenté depuis 2017. Le nombre d’Epes inscrits est passé de 48 à 83 entre 2017 et 2019 et le nombre de candidats de 2423 à 6743.

Ce n’est pas la même attractivité qu’on observe au niveau des examens de Master. En 2018 et 2019 , le nombre d’EPES inscrits n’a pas connu une augmentation. Il stagne à 33. Le nombre de candidats a baissé passant de 847 en 2018 à 775 en 2019.