Bénin : démantèlement d’un réseau d’établissement de faux documents pour des motos volées

Un véhicule de la police républicaine

La semaine dernière, quatre personnes se sont retrouvées dans les mailles de la justice béninoise pour faux et usage de faux en écriture publique. En effet, tout est parti de l’opération de répression qu’ont effectuée les éléments du commissariat de Kétou. Opération au cours de laquelle la police a mis la main sur plusieurs personnes dont une de marque Bajaj d’origine douteuse, car elle était dépourvue de toutes pièces.

En un laps de temps, le propriétaire présumé de la moto a fait recours à un individu qui lui aurait établi le papier d’achat. Ayant eu vent de la situation, une équipe du commissariat frontalier de police d’Illara s’est rendue sur les lieux où quatre personnes, dont celui qui a établi le papier d’achat pour la moto interceptée, ont été surprises en pleine activité d’établissement de faux papiers. La police a mis la main sur ces derniers ainsi que quatorze motocyclettes de différentes marques.

Les investigations ont permis de découvrir qu'il s'agit d'un groupe de hors-la-loi composé de Béninois et de Nigérians. Après le vol des motos, ces individus les ramènent à Illara. Ils procèdent à l'établissement des papiers d'achat au nom de l'entreprise fictive »Abulesowo » qui serait basée au Nigéria, et ensuite les mettent en vente.