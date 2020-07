Les conséquences de la pandémie du nouveau coronavirus continuent de se faire sentir dans tous les domaines. En effet, le covid-19 a été à la base de report de la Coupe d’Afrique des Nations prévue initialement pour se dérouler au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021. L’information a été rendue publique par le comité exécutif de la CAF au cours d’une visioconférence mardi. Même si la date a changé le pays qui doit organiser la compétition continentale n’a pas changé.

Janvier 2022, nouvelle date

Elle se tiendra toujours au Cameroun mais en janvier 2022. Le Comité Exécutif a également saisi cette occasion pour annoncer les différentes modifications intervenues dans le calendrier du football africain. Ainsi, on retiendra que le CHAN initialement prévu également au Cameroun a été reportée en 2021.

La Coupe d’Afrique des Nations féminine n’aura pas lieu cette année. Le Cameroun et le Maroc ont été choisis pour abriter les demi-finales et la finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération. Rappelons que les Jeux Olympiques de Tokyo et l’Euro 2020 ont été également reportés à cause de cette pandémie.