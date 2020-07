En France, six policiers, membres de la compagnie de sécurisation et d’intervention de Seine-Saint-Denis (CSI 93) ont été arrêté par les forces de l’IGPN, la police des polices, avant d’être placés en garde à vue. Ces derniers sont accusés de vol, de détention et enfin, de transport de stupéfiants. Une annonce confirmée par le préfet de police de Paris, Didier Lallement.

De fait, ce dernier a ajouté qu’il allait engager une vaste réflexion, visant à réorganiser l’ensemble de cette structure et des unités de police de la CSI 93. Dans les faits, ce dernier souhaite avant tout savoir si, oui ou non, des comportements déviants ont été observés au sein de l’unité, ou s’il s’agissait là, du cas d’un groupe isolé.

Six policiers, interpellés dans le 93

Actuellement en garde à vue, les six individus sont soupçonnés d’avoir volé des stupéfiants, d’en avoir détenu et de les avoir transporté. Ce n’est pas la première fois que la CSI 93 fait parler d’elle. L’an dernier, au mois d’août 2019, six membres de l’unité ont été placés en garde à vue après qu’ils aient été soupçonnés d’être impliqués dans la violente interpellation d’un jeune de 20 ans, du côté de Saint-Ouen (93).