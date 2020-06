Le président français Emmanuel Macron a condamné le racisme dans la société française. L’information a été donnée par la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, au cours d’une conférence de presse, ce mercredi 10 juin 2020. A l’en croire, le locataire de l’Elysée a parlé de la question du racisme ce même jour en Conseil des ministres. La porte-parole du gouvernement français a fait savoir que le chef de l’Etat français a condamné « le racisme et la discrimination, ce fléau qui est une trahison de l’universalisme républicain » et « une maladie qui touche toute la société ». Il a par ailleurs, exhorté à être « intraitable » sur la question, et à consolider les actions contre le racisme, et concernant des manifestations en l’honneur de George Floyd.

La fin des méthodes d’interpellation dites « d’étranglement »

Le chef de l’Etat français a également appelé à « renforcer les actions » contre les violences policières et « a tenu à refuser tout amalgame en soulignant que l’écrasante majorité des forces de l’ordre ne saurait être salie », selon Sibeth Ndiaye. Elle a ajouté que le locataire de l’Elysée a invité « à la modernisation des techniques d’interpellation et d’intervention alors que nous connaissons un contexte de tensions fortes ». Ces propos interviennent après que le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a annoncé la fin des méthodes d’interpellation dites « d’étranglement ». Concernant ce sujet, le président a souligné le travail difficile des forces de l’ordre.

Des manifestations en France la semaine dernière

Il a également « souhaité que le travail de transparence et d’amélioration des pratiques se poursuive dans les semaines et les mois à venir ». Notons que, depuis que des manifestations ont éclaté un peu partout dans le monde, suite à l’assassinat de George Floyd, Emmanuel Macron n’a toujours pas fait de déclaration sur ce sujet, ou encore moins sur la question du racisme. Pour rappel, des manifestations ont eu lieu en France, la semaine dernière, avec des manifestants qui demandaient notamment justice pour Adama Traoré. Ce dernier est un jeune homme noir qui a trouvé la mort, lors d’une interpellation policière en 2016.