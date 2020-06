Dans son édition de ce mercredi 17 juin, le Canard Enchaîné a révélé une crise de colère piquée par le président Emmanuel Macron, vis-à-vis de son ministre Gérald Darmanin. D’après le quotidien, le ministre a été repris par le président après un entretien. « Ce n’est pas la peine d’aller dans une matinale à la radio et de raconter des conneries », aurait indiqué le locataire de l’Elysée devant des collaborateurs lundi matin.

Le ministre de l’Action et des comptes publics, interrogé quelques heures plus tôt sur BFM TV et RMC, avait affirmé : « On va baisser un tout petit peu » la part de l’Etat dans le paiement du chômage à partir du 1er juillet, pour passer d’un salaire brut à “60%, au lieu de 70%” actuellement. Lors du même entretien, le ministre a ajouté que « les salariés ne verront sans doute pas la différence, puisqu’il appartient aux chefs d’entreprise de compenser les 10 ou 15% que l’Etat ne mettra plus. » Face à cet énième faux pas du gouvernement, le président a, par le biais de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, exigé une rectification.

Une situation inédite

En effet, cette colère du président à l’endroit de son ministre est sans précèdent. « C’est la première fois que j’entends le Président critiquer ouvertement et vivement Darmanin », a confié un fonctionnaire de l’Elysée au Canard Enchaîné. Cette situation déplorable va-t-elle entraver les relation entre les deux hommes, puisque M. Macron s’était battu pour que le ministre demeure au sein de l’équipe gouvernementale. Pour rappel, il avait accordé une autorisation spéciale au ministre, qui au début, ne pouvait cumuler son poste de ministre avec celui de maire de Tourcoing.