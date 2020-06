Les Etats-Unis vivent au rythme des manifestations, parfois violentes, depuis le meurtre de George Floyd. En effet, le 25 mai dernier, cet afro-américain est mort par étouffement sous le genou d’un policier blanc. Une tuerie de trop visiblement puisque plusieurs villes du pays ont vu des américains de toutes les couleurs descendre dans les rues. La chanteuse béninoise Angélique Kidjo qui connaît bien le pays puisqu’elle y vit a confié à un média français sa peine de voir les noirs américains être traités de la sorte.

A l’en croire, les noirs peuvent être tués à tout moment. C’est insupportable au XXIe siècle. C’est comme un ver qui ronge la pomme de l’intérieur… Ce qui se passe aux Etats Unis dure depuis une éternité. Lui a-t-on lu ses droits avant de lui mettre le genou au cou, la tête dans le caniveau ? , s’interroge, indignée, la diva de la musique béninois. Elle pense que toute la haine des Noirs est concentrée dans ce moment. Quand on lui demande si elle en croit au changement, elle dit garder espoir car sans espoir, il ne sert à rien de se lever le matin et faire des plans.

Protestez sans violence !

La chanteuse demandera ensuite aux manifestants de protester dans le calme et sans violence même si elle comprend leur colère, car ayant été également victime de discriminations. Avec la violence, il n’y a plus de conversation, on ne peut rien changer car on donne plus de pouvoir à la personne qui vous maltraite, estime l’ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF. Angélique Kidjo a par ailleurs demandé aux manifestants de protester tous les jours et en nombre, jusqu’aux prochaines élections.

Selon elle, ils n’ont qu’à s’asseoir simplement et demander que justice soit faite, que les policiers rendent des comptes. Aucun responsable n’a à leur dire qu’ils n’ont pas le droit de descendre dans la rue, car se taire c’est être complaisant, c’est criminel, juge la diva aux multiples grammys.