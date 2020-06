Des révoltes et des soulèvements se font aussi enregistrer à Montréal au Canada. Mais dimanche dernier, onze manifestants ont été interpellés par les autorités de la ville. Il faut croire que ces manifestations en réponse à la mort de George Floyd, l’Afro-Américain de 46 ans, tué par l’ancien policier Dereck Chauvin commencent un peu à irriter les autorités car plusieurs dégâts se sont faits enregistrer. La manifestation du dimanche dernier, dans la soirée, contre le racisme et les violences policières à Montréal, à certainement été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour les autorités canadiennes.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a affirmé que, neuf personnes ont été arrêtées pour s’être introduites par effraction, une pour méfait et une autre pour agression armée. Lors de cette démonstration de force par les manifestants, il y eu des voitures dans la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent qui ont été vandalisés. Il y a aussi eu des attaques aux coins des rues Saint-Urbain et Président-Kennedy aux environs de 20h. Ajoutons qu’ils ont été éparpillés par le Service de la Police de la Ville de Montréal. Les forces de l’ordre ont utilisé des gaz afin de les chasser. Toujours dans la rue Ste Catherine, on enregistre la destruction du magasin d’instruments de musique Steve’s. Une des organisatrices de l’évènement Marie-Livia Beaugé, affirme que «C’est important pour nous de supporter ce qui se passe aux États-Unis.

La famille de George Floyd et toutes les personnes qui ont été tuées injustement aux États-Unis. Mais on veut aussi faire connaître la situation canadienne. Ça fait des années que ça dure aussi. Il faut que ces tueries injustifiées cessent de notre population. Nous, on vit le racisme chaque jour».Il faut aussi noter qu’un des manifestants aurait tiré plusieurs fois sur un véhicule de couleur blanche qui s’était introduit par la force lors du rassemblement des manifestants. A croire que le tireur n’était pas très content de l’introduction de la voiture dans la foule, ce qui fut l’avis de plusieurs participants, qui ont protesté contre la voiture blanche.