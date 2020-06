Le mercredi 10 juin dernier, Marion Maréchal participait à un entretien diffusé sur Facebook. Au cours de cette interview, l’ancienne députée RN a accepté de s’exprimer au sujet des manifestations de soutien à Adama Traoré ou George Floyd, aux USA. Selon ses dires, ces opérations relèvent notamment de la repentance pour les personnes qui n’ont jamais pris position.

Toujours au cours de son entretien, celle-ci affirme ainsi ne pas avoir à s’excuser de quoique ce soir auprès des personnes décédées. Selon elle, les décès ont eu lieu dans un cadre juridique précis et justifié et n’avaient ainsi rien à voir avec la couleur de peau. Le fait d’être « blanche et française » ne change donc rien à ses yeux. Des propos qui ont suscité l’émotion, Marion Maréchal étant accusé de ne pas voir les violences et le racisme au sein de la société.

Marine Le Pen recadre Marion Maréchal

Interrogée par BMF TV, sa tante, Marine Le Pen a décidé de revenir sur les propos de sa nièce. Selon elle, critiquer ces situations revient à faire le jeu des racialistes alors que, au contraire, dans une situation telle que celle que le monde connaît actuellement, il faut savoir rester droit, républicain. Enfin, critiquer ces manifestations reviendrait à tomber dans le piège de l’américanisation. En effet, comme Marine Le Pen le rappelle, rien ne s’est construit et ne se construit en France, en fonction des communautés.

La France n’est pas les États-Unis

Une manière pour elle de recadrer sa nièce, même si elle ne fait plus de politique. Proche de la mouvance droitiste américaine, Marion Maréchal semble ainsi partager le point de vue de certaines personnalités outre-Atlantique. De son côté, Marine Le Pen soutient la constitution française qui en son texte, refuse tout communautarisme.