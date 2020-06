Le sens des priorités est la chose la plus importante dans la vie. Nul ne souhaite être pauvre, mais être seul est beaucoup plus dommageable. L’être humain est un être créé pour vivre en communauté, et il faut garder cela à l’esprit. Ce proverbe met l’accent sur le fait que nous ne devrions pas prendre pour priorité la recherche du bien matériel au détriment de ses amis et relations.