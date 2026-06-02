Sous sanctions, la Russie veut remplacer l'Europe par l'Afrique pour ses exportations de blé

La hausse des exportations de blé russe vers le Kenya pourrait paraître anecdotique à première vue. Pourtant, les chiffres publiés ces derniers jours par l’agence russe Agroexport traduisent une évolution plus profonde : l’Afrique prend progressivement une place centrale dans la stratégie de Moscou pour l’écoulement de ses céréales.

Selon Agroexport, les exportations de blé russe vers le Kenya ont progressé de 10 % sur un an au cours de la campagne actuelle. À la fin du mois de mai, les volumes expédiés atteignaient déjà environ 1,4 million de tonnes, contre près de 1,3 million de tonnes sur l’ensemble de la saison précédente. Le Kenya représente désormais près de 7 % des exportations russes de blé vers l’Afrique.

Ces chiffres confirment la montée en puissance d’un marché que Moscou considère de plus en plus comme stratégique. Longtemps tournée vers les débouchés européens, la Russie semble désormais regarder davantage vers le continent africain pour soutenir la croissance de ses exportations céréalières.

Le continent africain devient un marché majeur pour le blé russe

Le Kenya n’est pas un cas isolé. Depuis plusieurs années, de nombreux pays africains augmentent leurs importations de blé russe. Cette progression s’explique par une demande alimentaire en forte croissance et par la capacité de la Russie à proposer d’importants volumes sur le marché mondial.

Les résultats sont déjà visibles. Les exportations russes de produits agroalimentaires vers l’Afrique ont atteint près de 7 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 19 % par rapport à l’année précédente. Derrière cette performance se trouve en grande partie le commerce des céréales, secteur dans lequel la Russie figure parmi les principaux acteurs mondiaux.

Pour Moscou, l’Afrique présente plusieurs avantages. La croissance démographique du continent alimente les besoins en produits alimentaires, tandis que de nombreux États cherchent à sécuriser leurs approvisionnements en blé dans un environnement international marqué par les tensions sur les marchés agricoles.

Moscou prépare les infrastructures de son expansion céréalière

L’intérêt russe pour l’Afrique ne se limite pas aux ventes de blé. Les autorités russes travaillent également à renforcer les infrastructures capables de soutenir cette dynamique commerciale.

En avril 2026, le président russe Vladimir Poutine a évoqué avec l’Égypte la création d’un hub du grain et de l’énergie. Un tel projet permettrait de faciliter le stockage, le transit et la redistribution des céréales russes vers différents marchés africains et moyen-orientaux.

Cette volonté d’investir dans des plateformes logistiques traduit une ambition qui dépasse les transactions ponctuelles. En consolidant ses réseaux de distribution sur le continent, Moscou cherche à s’assurer une présence durable sur des marchés appelés à gagner en importance au cours des prochaines décennies.

La progression des ventes au Kenya, l’augmentation continue des exportations agroalimentaires vers l’Afrique et le développement de nouvelles infrastructures dessinent une même tendance. Pour la Russie, l’avenir de ses exportations de blé pourrait se jouer de plus en plus au sud de la Méditerranée, sur un continent devenu l’un des principaux terrains de croissance de son commerce extérieur.