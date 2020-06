L’ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump a profité d’une sortie médiatique qu’il a effectuée sur la chaîne américaine ABC pour tirer à boulets rouges sur le milliardaire républicain. Il a notamment soutenu lors de cet entretien que l’actuel pensionnaire de la Maison Blanche n’a pas les capacités de gouverner les Etats-Unis. « Je ne pense pas qu’il soit apte à la fonction. Je ne pense pas qu’il ait les compétences pour exercer ce poste », a lâché celui qui a pourtant été un très proche collaborateur du président américain d’avril 2018 à septembre 2019.

Trop concentré sur sa réélection selon Bolton

John Bolton justifie ces allégations par le fait que le président américain soit préoccupé uniquement par sa réélection. Selon lui, le seul principe que respecte le candidat républicain pour les élections de novembre prochain est tout ce qui pourrait favoriser sa réélection. « Il était tellement concentré sur sa réélection, que les considérations de plus long terme étaient écartées. », a déploré John Bolton. Cette sortie médiatique intervient quelques jours avant la publication de l’ouvrage à polémique de l’ancien conseiller à la sécurité nationale du président américain.

Quid du livre…

Intitulé The Room Where It Happened, A White House Memoir qui signifie en français : « La pièce où cela s’est passé, mémoires de la Maison-Blanche », ce livre dont la parution est tant attendue n’est pas très bien vu par la présidence américaine. Elle a déjà essayé de bloquer sa parution. Le président estime en effet que la plupart des informations qui y sont véhiculées sont fausses. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, l’actuel locataire de la Maison Blanche estime que l’écriture de ce livre s’inscrit dans une logique de vengeance contre sa personne.

« Le livre de John Bolton […] est une compilation de mensonges et d’histoires inventées, toutes dans le but de me faire apparaître sous un mauvais jour », a écrit sur Twitter le président américain. « Beaucoup des déclarations ridicules qu’il m’attribue n’ont jamais existé, de la pure fiction. Il essaie juste de prendre sa revanche parce que je l’ai viré, comme le malade qu’il est ! », a-t-il poursuivi.