L’Union européenne se mobilise afin que cessent les opérations et les combats en Libye. En effet, les chefs de la diplomatie en France, en Allemagne et en Italie, ainsi que le haut représentant de l’Union européenne (UE) ont appelé, ensemble, à une prise de conscience ainsi qu’une avancée significative dans le cadre de la mise en place d’un processus de paix.

Dans les faits, ce sont Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères français, ainsi que ses homologues allemands, Heiko Mass, et italiens, Luigi Di Maio, qui, sous l’impulsion de Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères qui ont tenté de tendre la main aux deux clans libyens qui mènent une guerre sanglante depuis plusieurs mois déjà alors que le pays lui, est plongé dans le chaos depuis des années.

L’UE souhaite la fin des combats en Libye

Ces derniers appellent ainsi à mettre en place un système de dialogue 5+5, une sorte de coopération régionale méditerranéenne à laquelle 5 pays européens vont participer, ainsi que cinq pays de la rive sud. L’Italie, la France l’Espagne, le Portugal et Malte seraient concernés, au même titre que l’Algérie, la Tunisie, ainsi que le Maroc, la Mauritanie et donc, la Libye. Une coopération locale pourrait ainsi se développer et se mettre en place dans les semaines à venir.

Moscou s’inquiète

Dans les faits, les Européens réclament la fin pure et simple des opérations militaires en Libye, ainsi que le retrait de toutes les forces étrangères, qu’elles soient de type militaire ou de type mercenaire. Enfin, les violations d’embargo imposé, notamment celui sur les armes par l’ONU, doivent être scrupuleusement respectés. Ce dialogue inter-nations, s’il est mis en place pourrait permettre la fin prochaine des opérations sur place alors que la Russie ou l’Allemagne se sont récemment inquiétés face à la résurgence des combats.