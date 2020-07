La crise en Libye ne fait que s’enliser depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays était d’abord en proie aux actions de divers groupes armés avant que le pays ne connaisse une scission. D’un côté, on a le Gouvernement d’Union Nationale (GNA) basé à Tripoli et dirigé par Fayez Al-Sarraj. A l’est, on a le maréchal Khalifa Haftar, qui est le commandant en chef de l’armée nationale libyenne. Ces deux camps, qui bénéficient de soutiens à l’extérieur, se livrent une bataille féroce pour le contrôle de la Libye.

La France, à l’instar de pays comme la Turquie ou la Russie, est fortement impliquée dans la crise en Libye. Ankara a plusieurs fois indiqué que la France joue à un jeu trouble en Libye, toute chose qui ne permettrait pas la résolution du conflit qui a fait des milliers de victimes depuis 2011. Paris de son côté, estime que la Turquie constitue plus un problème qu’une solution à la résolution de la crise libyenne .

La position de Macron est claire

Ce lundi 29 juin, Emmanuel Macron, depuis l’Allemagne a accusé la Turquie d’avoir une responsabilité historique et criminelle dans le conflit libyen en tant que pays qui prétend être membre de l’Otan. Au cours d’une conférence de presse commune avec la chancelière allemande, Angela Merkel, Emmanuel Macron a clairement désapprouvé la politique libyenne du président turc, Recep Tayip Erdogan. Pour le locataire du palais de l‘Élysée, Erdogan ne respecte aucun de ses engagements pris au cours de la conférence de Berlin (Janvier 2020) ce qui a favorisé le renforcement des combats en Libye. “Nous sommes à un moment d’indispensable clarification de la politique turque en Libye, qui est pour nous inacceptable” notifiera Emmanuel Macron.