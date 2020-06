Les nuits de vendredi et dimanche, le président américain Donald Trump a été forcé de se réfugier dans le bunker de la Maison Blanche. En effet, face à la véhémence des manifestants, le président américain a préféré prendre certaines précautions. Pour rappel, les États-Unis font face à une vague de manifestations historique, suite à la mort de George Floyd.

Selon le New York Times et CNN, deux médias souvent accusés de fake news par le président américain, Donald Trump se serait bel et bien réfugié dans le bunker de la Maison-Blanche les 29 et 31 mai derniers. Une décision qui s’explique assez facilement. En effet, ce dernier a préféré garantir sa sécurité et celle de ses proches alors que des milliers de manifestants ont demandé justice suite au décès tragique de George Floyd, 46 ans.

Trump se réfugie dans un bunker

Une décision rarissime, qui souligne à quel point la Maison-Blanche peut être agitée en ce moment même alors que les services de sécurité du président américain ont éprouvé énormément de difficultés à contenir la foule. Une décision que l’exécutif n’a toutefois pas préféré commenter, ne confirmant pas non plus que cela s’est déroulé de la façon dont la presse a pu le présenter. De son côté, le président lui, ne semble pas vouloir apaiser les tensions.

Un fin de mandat difficile

Après avoir assuré qu’il allait faire passer les antifa (anti-fascistes) en groupe terroriste, celui-ci a ajouté qu’il fallait répondre à la violence, par la violence. Sur les réseaux sociaux, ses attaques sont d’ailleurs critiquées de tous les bords, de moins en moins de personnes estimant que l’unité prônée par le président, soit réellement possible. Avec 40 millions de chômeurs, une crise du covid relativement mal gérée, avec plus de 100.000 décès et des manifestations monstres, la fin du mandat Trump est plus que chaotique.