Ce jeudi à Buffalo, une ville dans l’Etat de New York, un autre incident venait écorcher un peu plus la réputation de la police de la police américaine déjà très entamée par la tragédie de Minneapolis. Alors que dans de nombreuses villes américaines, des manifestations avaient eu lieu pour protester contre le racisme et les violences policières, un homme de 70 ans se faisait violemment repoussé par des policiers antiémeutes. La vidéo de la scène partagée sur internet, avait conduit à la suspension des agents responsables.

« L’événement de ce soir est décourageant »

La vidéo qui très rapidement avait fait le tour des réseaux sociaux américains, auraient été prises par un journaliste d’une station de radio publique locale. Sur celle-ci on peut voir un homme d’âge assez mûr s’approchant d’une ligne de barrage de policiers antiémeute. Mais à peine l’homme avait-il levé la main droite comme pour ouvrir une discussion, la gauche se tenant près du corps ; que celui-ci se faisait violement repousser par un policier avec une matraque, quand un second le bousculait de la main. L’homme, dont on sait maintenant qu’il aurait plus de 70 ans, se retrouvait sous la violence de l’action, projeté contre le trottoir à côté, avec la tête heurtant le macadam. Inconscient et blessé, il sera transporté un peu plus tard vers l’établissement hospitalier le plus proche.

Un évènement « décourageant », selon Byron Lockwood, commissaire de police de Buffalo. Dans une déclaration dans la soirée de ce même jeudi, le Chef de la Police de Buffalo, avait tenu à annoncer qu’après une enquête immédiate sur l’altercation, les deux officiers responsables auraient été identifiés et suspendus sans solde. « J’ai été profondément troublé par la vidéo. (…) après des jours de manifestations pacifiques et plusieurs rencontres avec les dirigeants de la police et des membres de la communauté, l’événement de ce soir est décourageant. J’espère pouvoir continuer à compter sur les progrès réalisés alors que nous travaillons ensemble pour lutter contre l’injustice et les inégalités raciales dans la ville de Buffalo. Mers pensées ce soir vont à la victime ». Le vieil homme serait dans un état « grave », mais « stable » selon les autorités de la ville.