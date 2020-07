La brouille entre l’administration Trump et l’Organisation Mondiale de la Santé sur la gestion du nouveau coronavirus serait-elle juste devant les médias ? En effet, selon les confidences qui ont été faites par un responsable américain, les Etats-Unis continuent leur collaboration avec l’organisme onusien chargé des questions sanitaires. A en croire Brett Giroir, secrétaire adjoint à la Santé, et membre du conseil exécutif de l’OMS, aucune instruction n’a été donnée par les autorités américaines sur le retrait de cette institution.

“Je n’ai reçu aucune instruction pour que je me retire…”

«Je n’ai pas été rappelé, je n’ai reçu aucune instruction pour que je me retire», avait-il confié. «De toute façon il y aura probablement un autre conseil exécutif en octobre, je crois que nous tous continuons à travailler avec l’OMS en tant que membre de l’OMS, en ce qui concerne les standards de santé publique», a notamment poursuivi le secrétaire adjoint à la Santé.

Brett Giroir, secrétaire adjoint à la Santé, et membre du conseil exécutif de l’OMS a cité en exemple une activité à laquelle il a représenté son pays malgré les annonces faites par le président américain martelant la rupture des liens avec l’organisme onusien. Il indique qu’il y a environ 48 heures, il a pris part à une réunion sur la drépanocytose. «Est-ce que nous resterons membre, est-ce que j’irai au conseil exécutif, je n’ai pas encore reçu d’instruction», a-t-il précisé.

Brouille à cause de la pandémie

Rappelons que le président américain a martelé son désaccord avec l’Organisation Mondiale de la Santé sur la gestion du Coronavirus. Il y a environ un mois, l’actuel locataire de la Maison Blanche avait annoncé la rupture avec l’organisation. «Parce qu’ils ont échoué à faire les réformes nécessaires et requises, nous allons mettre fin aujourd’hui à notre relation avec l’Organisation mondiale de la Santé et rediriger ces fonds vers d’autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui le méritent», avait déclaré Donald Trump.