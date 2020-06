A Dakar, les populations sont confrontées depuis quelques semaines à une pénurie d’eau qui touche plusieurs quartiers. Une situation qui a provoqué une série de réactions des consommateurs qui soulignent en plus du manque d’eau, des factures trop élevées. La société nationale de distribution d’eau, Sen’Eau, a tenu à apporter des éclaircissements dans un communiqué.

Sen’ Eau s’explique sans donner de date

Selon le communiqué de la société, cette situation constatée depuis quelques semaines serait causée par un concours de circonstances qui ont provoqué un arrêt de productions de plusieurs usines dont celui de Ngith avec une capacité journalière de de 50 000 mètres cube pour des travaux de maintenance. Si pour cet usine les travaux ont été livrés et la reprise de la production effective, une série d’arrêts constatés au niveau des unités de Mékhé et de Carmel sont signalés par la société. “La consommation ne s’arrêtant pas, les réservoirs des Mamelles se sont vidés et ont par la même occasion perdu leur capacité distributive” précise Sen’ Eau.

#STOPSENEAU Partagez au max… cela fait des semaines que beaucoup de quartiers de Dakar et d'autres villes du #Senegal sont privés du liquide précieux.



Y'en a marre au final !!! 🚱🚱🚱@Seneau1 @Macky_Sall @PR_Senegal pic.twitter.com/48ei8AyqQf — Hakuna Matata 🇸🇳 #PortezUnMasque (@jalybadiane) June 15, 2020

Si dans son communiqué la société annonce une mesure d’urgence financée à hauteur de 5.4 milliards de francs CFA pour un retour de la situation à la normale, aucune date n’a été livrée. Dans les réseaux sociaux, les consommateurs se sont offusqués de ce qui pour certains d’entre eux relève de “l’incompétence” des services de la Sen’ Eau. Certains commentaires dénoncent en plus une “surfacturation” observée depuis quelques mois. Pour rappel, la nouvelle entreprise a succédé à la Sénégalaise des Eaux en début d’année après une longue bataille juridique.