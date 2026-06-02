Visite de travail du président Wadagni à Niamey: La frontière Bénin - Niger bientôt ouverte ?

Moins de deux semaines après son investiture, le nouveau président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a choisi de frapper un grand coup diplomatique. Ce mardi 2 juin 2026, le chef de l’État béninois a atterri à l’aéroport international Diori Hamani de Niamey pour une visite de travail et d’amitié. Il y a été accueilli chaleureusement par le général de brigade Abdourahamane Tiani. Face à ce dégel amorcé au sommet, une question brûle toutes les lèvres : les populations béninoises et nigériennes peuvent-elles enfin espérer la fin du blocus et la réouverture de la frontière ?

Pour mesurer la portée de ce déplacement, il faut revenir sur la crise diplomatique qui affectait les relations entre les deux pays depuis près de trois ans. Tout a basculé le 26 juillet 2023 lors du renversement du président Mohamed Bazoum par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP). En application stricte des sanctions initiales de la Cédéao, l’ancien régime de Patrice Talon avait ordonné la fermeture immédiate de sa frontière le 30 juillet 2023. Cotonou s’était également positionné comme l’un des principaux partisans d’une intervention militaire régionale pour rétablir l’ordre constitutionnel, provoquant la colère noire des généraux de Niamey.

La suite s’est transformée en un feuilleton de tensions répétitives. Les dirigeants nigériens ont multiplié les accusations, reprochant notamment au Bénin d’abriter des bases militaires françaises secrètes destinées à déstabiliser leur territoire. Des accusations formellement rejetées par le pouvoir Talon qui a toujours montré sa bonne foi.

En février 2024, le Bénin a décidé de rouvrir ses postes-frontières. En face, le Niger a catégoriquement refusé de suivre le mouvement, maintenant ses barrières baissées pour, selon les autorités, des raisons de sécurité. Ce blocus obstiné a paralysé le corridor logistique Cotonou-Niamey, pourtant vital pour l’économie des deux pays et empêcher même le passage des denrées de première nécessité et des vivres.

Le pragmatisme de Romuald Wadagni : une rupture attendue

L’élection et l’avènement de Romuald Wadagni à la présidence béninoise marquent une rupture majeure. Ancien ministre de l’Économie et des Finances, le nouveau président adopte une approche résolument pragmatique, privilégiant le réalisme économique et le dialogue direct. En se rendant en personne à Niamey, Romuald Wadagni devient le tout premier chef d’État béninois en exercice à franchir le sol nigérien depuis le putsch de 2023. Il succède ainsi aux démarches des anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Soglo, qui s’étaient rendus à Niamey en 2025 pour tenter une médiation qui n’aura finalement pas abouti. Par ce geste, il envoie un puissant signal de respect et de fraternité à son homologue nigérien.

Les intérêts croisés pressent les deux hommes à s’entendre. Du côté de Cotonou, la normalisation des relations avec le Niger pourrait favoriser la reprise du commerce de transit via le port autonome. Côté nigérien, l’exportation du pétrole brut via le pipeline Niger-Bénin et le terminal de Sèmè-Kpodji reste indispensable pour renflouer les caisses de l’État. « Dans une sous-région confrontée au péril terroriste, nous sommes condamnés à travailler ensemble », avait d’ailleurs martelé Romuald Wadagni lors de son discours d’investiture, en présence du Premier ministre nigérien Ali Lamine Zeine.

Vers une réouverture prochaine de la frontière ?

Si la prudence reste de mise après des mois de méfiance accumulée, les signaux passent enfin au vert. L’accueil officiel très chaleureux réservé à la délégation béninoise s’est matérialisé par des avancées concrètes consignées dans un communiqué conjoint. Lors de leurs entretiens, menés dans un climat de grande cordialité et d’esprit de fraternité, les deux présidents ont fermement exprimé leur engagement à œuvrer à la levée de tous les obstacles au renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment la réouverture de la frontière Bénin-Niger.

Pour acter cette volonté, il a été acté la création d’un comité d’experts avec pour mission spécifique de recenser et de lever les obstacles. Ce comité dispose d’un délai de quinze jours seulement pour rendre son rapport de conclusions aux deux chefs d’État. Les deux parties ont convenu d’accroître les échanges mutuels à tous les niveaux, notamment à travers la tenue régulière de la grande commission mixte de coopération nigéro-béninoise. Preuve du dégel total, le président Romuald Wadagni a invité le général de brigade Abdourahamane Tiani à effectuer une visite officielle au Bénin, une invitation acceptée avec gratitude dont la date sera fixée par voie diplomatique.

Sur le plan sécuritaire, les deux dirigeants ont partagé leurs vives préoccupations face à la menace terroriste au Sahel et en Afrique de l’Ouest, réaffirmant la nécessité de conjuguer leurs efforts pour éradiquer ce fléau qui compromet le développement de la sous-région.

Pour les populations des deux côtés du fleuve Niger, l’espoir renaît enfin de façon tangible. Les familles séparées, les routiers bloqués et les marchés transfrontaliers ont désormais le regard tourné vers les conclusions de ce comité d’experts. La diplomatie du contact direct menée par le président Wadagni vient de poser la première pierre d’une réconciliation indispensable pour l’intégration ouest-africaine.