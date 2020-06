L’occupation anarchique du littoral a récemment fait couler beaucoup d’encre au pays de la téranga. Les gendarmes de la Direction de surveillance du contrôle de l’occupation du sol (Descos) ont ainsi procédé ce mercredi 10 juin à une descente sur le site abritant le Phare des Mamelles dans le cadre d’une opération de déguerpissement. Les opérations ont été dirigées par le Colonel Pape Sabouri Ndiaye. Ce dernier précise que cette opération représente la première phase d’un projet d’aménagement du site.

Mettre un terme à la polémique

“Il s’agit de mettre un terme à toute cette polémique dont le Phare a fait l’objet ces derniers temps. Comme vous le constatez, le Phare est fortement agressé dans ses flancs de part et d’autres avec des constructions irrégulières aux abords” a annoncé le Colonel Pape Soubari Ndiaye. Les riverains avaient auparavant interpellé les autorités sur l’occupation jugée anarchique de site. De grands projets de construction ont été dénoncés par les populations qui soulignent une privatisation progressive des plages au bénéfice de promoteurs immobiliers. Rappelons que le maire de Sicap-Mermoz, Barthémémy Diaz a récemment révélé dans une sortie médiatique un scandale foncier concernant les sites du littoral.

Bradage du littoral au Sénégal, des accusations de toutes parts

L’ association des géologues du Sénégal a fait une récente sortie pour interpeller sur les dangers liés à l’occupation et à l’exploitation anarchique de ce site qui abrite un volcan. Ce dernier pourrait se réveiller suite à un éboulement de certaines parties de la colline avertissent-ils : “ces multiples agressions pourraient entraîner une instabilité de la colline ce qui également pourrait entraîner le réveil du volcan, et également la disparition de toutes les habitations environnantes, entre autres dégâts.” Le chef de l’Etat, Macky Sall a également réagi dans son compte Twitter ce mercredi : “j’ai demandé aux ministres concerné de mettre un œuvre un Plan global d’Aménagement durable et de valorisation optimale du littoral national” précise t-il en conseil des ministres.