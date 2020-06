A un peu moins de deux ans de l’élection présidentielle en France, l’actuel locataire de l’Elysée réfléchirait à un moyen de faire un second mandat. Le média français « Le Figaro » rapporte en effet une stratégie qu’Emmanuel Macron pense infaillible afin de revenir à la présidence de la France. Le média indique que l’époux de Brigitte pense déposer le tablier et revenir après se représenter lors d’une présidentielle anticipée.

Macron serait prêt pour le risque…

« Je suis sûr de gagner, car il n’y a personne en face », aurait déclaré le président français. Ce cas de figure relatif à la vacance du pouvoir qui ne s’est produit que seulement deux fois sous la Ve République aurait été évoqué il y a quinze jours à l’occasion d’une réunion restreinte de donateurs de la campagne présidentielle de 2017, à Londres. Emmanuel Macron lors de cette rencontre aurait fait remarquer selon le média qu’il était prêt à prendre « ce risque ».

Cette option serait envisagée à cause du délai relativement court qu’il y a entre le constat de la vacance du pouvoir et l’organisation de l’élection. L’article 7 de la Constitution du pays indique que l’élection devrait se tenir 20 jours au moins et 35 jours au plus après l’ouverture de la vacance. Les adversaires de Macron n’auraient pas assez de temps pour se préparer à en croire les prévisions.

L’Elysée rejette la thèse de démission

La présidence française n’a tout de même pas confirmé l’hypothèse relative à une démission de l’actuel homme fort de l’Elysée. « L’hypothèse de la démission n’a jamais été à l’ordre du jour ni même évoquée dans une réunion à l’Élysée », a confié la présidence française sur cette situation au média français. Rappelons qu’avec l’actualité relative la pandémie du nouveau coronavirus, l’actuel président français a quelques difficultés au sein de l’opinion publique.