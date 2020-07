Dans le cadre des élections présidentielles qui se pointent déjà à l’horizon en Côte d’Ivoire, l’ex-chef d’Etat Laurent Gbagbo, craintif que les événements de 2010-2011 ne se reproduisent en cette année, a souhaité une organisation sans violence et apaisée du scrutin. Pour la vice-présidente du Front populaire ivoirien (FPI), Bamba Massany, qui lors d’une conférence de presse, a dévoilé l’initiative du père fondateur du parti, pour des élections apaisées, il s’agit d’un maillon essentiel du processus de réconciliation nationale.

Pour la vice-présidente du parti, il est plus qu’important de reconnaître que la violence électorale met en péril la démocratie à laquelle le peuple ivoirien aspire profondément et légitimement, a-t-elle indiqué ce mardi lors du lancement de « l’initiative pour des élections sans violence en Côte d’Ivoire » mise en place par Laurent Gbagbo. Il importe désormais donc, d’après Mme Bamba Massany, de travailler à intégrer un esprit de démocratie dans la société en œuvrant à la pacification des cœurs des Ivoiriens, à briser toutes formes de stigmatisations et de querelles fratricides. « Depuis 1995, les élections présidentielles sont marquées par des violences qui entraînent des pertes en vie humaine et de nombreux blessés avec pour point culminant l’élection de 2010 », a nommément précisé la Vice-présidente du FPI.

Le moment semble venu pour exalter et sublimer […] l’amour de notre pays

Pour y parvenir, Mme Bamba et ses collaborateurs prévoient plusieurs activités comme des campagnes de sensibilisation sur le bien-fondé du projet, des rencontres avec des partis politiques, des associations, des groupes religieux, des leaders d’opinion, des femmes et des jeunes. D’après celle-ci, au-delà des formes normatives et institutionnelles nécessaires pour l’organisation d’une élection présidentielle, l’esprit démocratique et le dialogue permanent doivent être de mise. « Le moment semble venu pour exalter et sublimer cette valeur, qui est l’amour de notre pays, en mettant un terme aux attitudes et aux comportements qui alimentent la division entre les Ivoiriens », a-t-elle déclaré.