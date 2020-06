Les relations entre les deux Corées semblent se dégrader de plus en plus. Plus tôt ce mois-ci, des militants dissidents de Pyongyang et réfugiés à Séoul ont envoyé des tracts anti-Kim Jong Un par ballons à travers la frontière, provoquant l’ire des autorités de la Corée du Nord. Ce mardi, le ministère de l’Unification de la Corée du Sud, annonçait que la Corée du Nord avait fait sauter un bureau de liaison intercoréen situé dans la ville frontalière de Kaesong.

Pyongyang tape du poing sur la table

Dès le début du mois de juin, la Corée du Nord avait émis une série de condamnations très sévères de son voisin du Sud pour sa permissivité vis-à-vis des militants qui envoyaient des tracts anti-Pyongyang par-delà la frontière. Les dépliants, généralement attachés à des montgolfières de fortunes étaient utilisés pour critiquer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, son régime, ses violations des droits de l’homme et ses ambitions nucléaires. La semaine dernière, après une série d’échanges de déclarations peu amènes à ce propos ; Pyongyang annonçait qu’il rompait tous les liens de communication officiels avec la Corée du Sud et qualifiait son voisin d’ « ennemi ».

Et ce mardi en un geste qui en disait long sur l’état d’esprit de Pyongyang, le bureau de liaison entre les deux états voisins, situé de la zone industrielle commune longtemps fermée de Kaesong, explosait. C’est par une alerte en ligne envoyée aux journalistes qui disait : « La Corée du Nord fait exploser le bureau de liaison de Kaesong à 14h49 » que le ministère de l’Unification du Sud qui s’occupe des relations intercoréennes avait fait mention de l’incident.

Une explosion qui selon des observateurs était une action en corrélation directe avec un avertissement de Kim Yo-jong, la sœur de plus en plus influente du leader du pays, Kim Jong-un. Samedi au cours d’une allocution, Kim Yo-jong, Directrice adjointe du département ‘’Propagande et Agitation’’ du Parti au pouvoir, avait déclaré que très bientôt, « une scène tragique du sans raison d’être bureau de liaison entre le Nord et le Sud, complètement détruit serait vu ».