Vous voulez rendre votre chambre douillette et en faire un lieu propice à la détente ? Différentes possibilités s’offrent à vous pour insuffler à votre espace nuit un air cocooning. Cette ambiance déco apporte du bien-être et de la douceur à votre chambre. Une chambre cosy est réconfortante et chaleureuse. Voici notamment quelques astuces pour faire de cette pièce un nid douillet et cosy à souhait.

Choisir le bon revêtement de sol

Le parquet est la meilleure solution pour obtenir un sol chaleureux. Celui-ci apporte de la douceur à la pièce. Il existe différents types de parquets. En fonction de votre budget et de vos besoins, vous avez notamment le choix entre le parquet massif, le parquet stratifié et le parquet contrecollé. Constitué à 100 % du même bois, le parquet massif est le plus robuste. C’est un revêtement de sol noble et intemporel. Ce type de parquet apporte un cachet inimitable à votre espace nuit. En revanche, il est onéreux. Le parquet contrecollé quant à lui est composé de trois couches superposées. Seule la couche supérieure est faite en essence noble, ce qui lui confère un joli aspect du bois massif. En ce qui concerne le parquet stratifié, ce type de sol est fait en matériau composite et imite seulement le bois. De ce fait, il est moins chaleureux, mais plus accessible en terme de prix.

Si le parquet ne vous séduit pas, le sol vinyle est une autre alternative intéressante. C’est un revêtement à la fois économique, moderne et chaleureux. Rassurez-vous, le vinyle ne présente pas de contact froid. Il est doux et agréable sous les pieds. La moquette aussi revient petit à petit dans les chambres à coucher. Douillette et chaleureuse, elle apporte du confort à votre espace nuit. Et sachez que les marchés proposent aujourd’hui des moquettes hypoallergéniques.

Accumuler les coussins

Les coussins et oreillers sont un gage de confort incomparable. Mais, il faut qu’ils soient bien moelleux et aient une texture douce comme la laine ou le velours. Le choix de la couleur aussi est important. Des coussins en pastel, par exemple, appellent à la détente et rendent votre chambre cosy. Les couvertures participent également à donner une ambiance cosy dans votre chambre à coucher. Il en est de même pour les rideaux. Biens choisis, ils accentuent l’aspect cocooning de votre pièce à coucher. À cet effet, optez pour des rideaux épais que vous laissez tomber sur le sol. Et, pour donner encore plus de douceur à vos fenêtres, associez les rideaux à des voilages légers. Enfin, n’oubliez pas de garnir la pièce de tapis moelleux, doux, épais et à poils plutôt longs. Disposez-en plusieurs dans la chambre. Là encore, les couleurs pastels ainsi que les tons neutres sont parfaites pour créer un cocon reposant.

Installer un bon éclairage

La lumière joue également un rôle très important dans la déco de votre chambre à coucher. Cela vous permettra de rendre cet univers unique et chaleureux. Pour une ambiance cozy, variez les types de luminaires. Installez une lumière au centre de la pièce afin de l’éclairer suffisamment quand vous en avez besoin. Puis, autour de votre tête de lit, créez une source de lumière douce favorisant l’endormissement. À cet effet, vous pouvez par exemple placer des appliques des deux côtés de votre lit. Les guirlandes lumineuses aussi apportent une lumière douce propice à la détente et au cocooning. Installez-en par exemple sur un pan de mur ou encore autour de votre tête de lit.