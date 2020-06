Suite aux sanctions économiques à l’encontre de la Cour pénale Internationale (CPI), autorisées hier jeudi 11 juin 2020 par le président Américain Donald Trump, la juridiction a réagi. « Il s’agit des dernières d’une série d’attaques sans précédent contre la CPI, une institution judiciaire internationale indépendante » a fait savoir la CPI dans un communiqué distinct, tout en ajoutant que « ces attaques constituent une escalade et une tentative inacceptable de porter atteinte à l’État de droit et aux procédures judiciaires de la Cour ».

Des exactions américaines

Pour la Cour, ces mesures du gouvernement américain ont été annoncées dans le but d’influencer les actions des responsables de la CPI, dans le cadre de ses procédures judiciaires impartiales, ainsi que dans le cadre des enquêtes objectives et indépendantes. Dans un communiqué, le juge O-Gon Kwon, président de l’assemblée des Etats parties de la CPI, a rejeté ces mesures américaines, qui selon lui « entravent notre effort commun pour combattre l’impunité et garantir la mise en œuvre de l’obligation de rendre compte d’atrocités de masse ». Notons que cette enquête voulue par la procureure générale de la CPI, Fatou Bensouda, cible notamment des exactions qui auraient été commises par des soldats américains en Afghanistan.

« Un sujet de très grande préoccupation »

La CIA a par ailleurs été pointée du doigt dans des actes de tortures. Josep Borrell, ministre des Affaires étrangères de l’union européenne a exprimé son inquiétude, après la décision de Donald Trump. Réitérant le soutien de l’UE à la CPI, il a affirmé que le décret américain autorisant des sanctions, constituait « un sujet de très grande préoccupation ». Andrea Prasow, de l’organisation Human Rights Watch a déploré le fait que « cette attaque contre la CPI vise à nier toute justice pour les victimes de crimes graves en Afghanistan, en Israël ou en Palestine ». Elle n’a pas manqué d’ajouter que « les pays qui soutiennent la justice internationale devraient s’opposer publiquement à cette tentative flagrante d’obstruction. »

Le Président de l’AEP O-Gon Kwon @ICC_PASP rejette les mesures prises contre la #CPI ⤵ https://t.co/pPHBka7eQN — CPI-Cour pénale int. (@CourPenaleInt) June 11, 2020