Bénin : l’hôpital de référence de Calavi bientôt fonctionnel

Photo : MS

Bientôt, l’hôpital de référence annoncé par le gouvernement de la rupture sera une réalité. Selon des images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux par Serge Nonvignon, un membre de la Direction de la Communication de la Présidence, pourrait bientôt être opérationnel. Il s’agit plus précisément du Centre hospitalier international de Calavi (CHIC) qui a une capacité totale de 436 lits.

Le plateau technique est assez moderne et le centre est doté des services essentiels. On note par exemple, la cardiologie interventionnelle, gastro entérologie et autres spécialités médicales, la chirurgie cardiovasculaire et thoracique, l’ophtalmologie et d’oto-rhino-laryngologie de pointe, la chirurgie viscérale et traumatologique et bien d’autres. La construction de ce centre de référence avait été confiée au groupe français, Bouygues Bâtiment International.

Publicité

Les travaux auront duré environ 4 ans. Selon des informations qui nous sont parvenues, à sa mise en service, l’hôpital bénéficiera de l’appui technique de l’ Assistance publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) International. D’un coût total de 116 milliards de francs CFA, les travaux exécutés par Bouygues Bâtiments International et Michel Beauvais Associés, devraient durer 36 mois. La mise en service de cet hôpital est la concrétisation de l’un des projets phares du gouvernement Talon. Il s’inscrit en effet dans le Programme d’Action du Gouvernement.