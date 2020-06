Suite à l’annonce de la contamination d’un de ses proches collaborateurs, en l’occurrence son secrétaire particulier, le Ministre de l’Intérieur, monsieur Aly Ngouille Ndiaye a été placé en quarantaine, 14 jours plus tôt. Ce dernier annonce ce dimanche 28 juin avoir été finalement testé négatif à la Covid-19. Le membre du gouvernement a tenu à remercier ses compatriotes pour leur soutien à travers son communiqué.

Aly Ngouille Ndiaye revient sur le décès de son Secrétaire particulier

“Après avoir décidé de me mettre en quatorzaine, conformément au protocole sanitaire, je suis heureux de vous annoncer qu’à son terme ce samedi, j’ai effectué un test au Covid-19 qui est revenu négatif. Je remercie tous les Sénégalais et Sénégalaises pour leurs prières et soutiens” peut on lire dans le communiqué du Ministre de l’Intérieur posté sur sa page Facebook ce dimanche 28 juin. Aly Ngouille Ndiaye a tenu à adresser un message aux populations à travers son post pour le respect strict des mesures barrières de lutte contre le coronavirus.

🇸🇳Chers amis, parents et sympathisants. Après avoir décidé de me mettre en quatorzaine conformément au protocole sanitaire, je suis heureux de vous annoncer qu'à son terme ce samedi, j’ai effectué un test au Covid19 qui est revenu négatif (…) 👇🏽 pic.twitter.com/BhTA6EQeS4 — Aly Ngouille Ndiaye (@Aly_Ngouille) June 28, 2020

Le membre du gouvernement a également présenté ses condoléance à la famille de son secrétaire particulier, l’Adjudant Major Moussa Diop décédé mercredi dernier du coronavirus. “Mes pensées et prières pour mon Assistant le Major Moussa Diop rappelé à Dieu, qu’Allah le Tout Puissant l’accueille au Paradis ainsi que tous les disparus” a écrit le Ministre de l’Intérieur.