Le sorgho est une herbacée annuelle appréciée et cultivée pour ses micros-graines (20 à 30 µm de diamètre) de couleur variant du blanc au brun en passant par le noir, le jaune et le rouge. C’est la deuxième culture importante sur le continent africain après le maïs. Comme le mil, les graines de sorgho se caractérisent par une diversité considérable de couleurs, de dimensions et de formes de certains éléments de leur anatomie. La structure de base des graines du sorgho est analogue avec un germe plus petit que l’endosperme et c’est d’ailleurs cette composition (ou proportion) qui va déterminer la texture du grain et de sa farine après transformation. Le sorghum bicolor, est une herbacée tropicale d’origine africaine, une graminée communément appelé sorgho de la famille des poaceae qui apprécie les températures chaudes, toute région tropicale jusqu’aux climats semi-arides quelque soit les saisons.

C’est la raison pour laquelle, le sorgho en Afrique est cultivé sur une grande étendue de terre de l’océan atlantique à la Somalie, tout au long du Sahara au nord et s’étend à la forêt équatoriale au sud du continent. La culture du sorgho, une culture ancestrale africaine se fait même à travers les parties les plus sèches de la parties orientale et australe africaines, où les précipitations sont plus faibles. Son espèce appartient aux plantes monocotylédones et elle peut atteindre jusqu’à 3 mètres de haut.

Le Nigéria est l’un des plus grands producteurs en Afrique mais pas dans le monde. En effet, aussi incroyable que cela puisse paraître, les USA avec une surface de production moins importante (5900 ha environ) que l’Afrique entière (17.900 ha environ) ont un rendement 3 fois plus important que le continent.

Sorgho et gastronomie africaine

Une fois les graines décortiquées, le sorgho peut être cuites, concassées ou moulues en farine. Les femmes africaines depuis des siècles en font du couscous à la viande ou au poisson. Aujourd’hui on l’accompagne savoureusement d’une multitude de légumes aussi. Il y a une variété multiple de bouillies (porridges en anglais) faites à base de graines de sorgho fermentées 24 à 48h au Nigéria comme au Kenya ou en Tanzanie qui sont consommées avec du lait ou du jus de banane : bogobe, uji, etc. Le sorgho fournit une bonne sensation de satiété ce qui le rend intéressant pour les régimes alimentaires. Du Mali au Nigéria, la farine de sorgho permet de confectionner également le tô et sous différentes variantes : fermenté ou pas fermenté comme le tuwo ou le ugali, etc. La version fermentée devient du kafer, èkô ou ogi ou akassa de couleur translucide, blanche ou crème avec des propriétés probiotiques très appréciées. En Éthiopie, on en fait des variétés de pains ou de tortillas comme le injera, tortillas comme le kisra.

Sorgho : Aliment sans gluten

Le son de sorgho et ses extraits sont transformés en concentrés liquide ou en poudre intégrés ainsi dans des jus de fruits en remplacement de la farine blanche dans certains repas car le sorgho est un aliment sans gluten ! Aux États-Unis, un sirop est tiré des tiges du sorgho pour en faire de la mélasse riche en monosaccharides, le monomère de glucides qui a un pouvoir sucrant. Elle sert aussi à préparer des confitures. Sinon, on transforme également le jus de ses tiges en alcool. Les éleveurs de ruminants ou de volaille apprécient le sorgho en alternative pour nourrir leurs animaux à cause de son apport énergétique.

Pourquoi le sorgho ? Découvrez sa composition et ses propriétés !

Le sorgho possède une bonne dose de protéines comparable à celle du maïs ou du blé. Il est riche en vitamines hydrosolubles de la catégorie B, en fer, en calcium, en phosphore, en fibres alimentaires, en potassium, en magnésium et en glucides mais son index glycémique reste faible ce qui fait que les diététiciens le recommandent aux diabétiques. Le sorgho en Afrique est très riche en amidon, en tannins avec une quantité très élevée de polyphénols (jusqu’à 62 mg/gramme) contrairement aux graines de sorgho venues d’ailleurs. Il faut porter donc une attention particulière aux lieux de provenance des graines. Ses graines possèdent des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes vérifiées. Avec le sorgho en Afrique on peut combattre diverses pathologies gastro-intestinales, les diarrhées cholériformes, traiter la décalcification osseuse et prévenir les calculs biliaires.