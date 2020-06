Alors que le monde se soulève comme un seul homme afin de réclamer la fin du racisme et des violences policières, l’islamologue Tariq Ramadan a décidé de se positionner sur ce fait d’actualité. Sur les réseaux sociaux, celui-ci a confirmé qu’il organiserait, dès aujourd’hui, une intervention afin d’évoquer le sujet des musulmans et du racisme.

Une intervention dont il a d’ores et déjà évoqué les contours. En effet, sur son post Facebook annonçant son projet, celui-ci rappelle que le racisme est tout simplement interdit dans l’islam. Or, à ses yeux, la réalité est bien différente et en étudiant les relations entre les peuples, celui-ci s’est aperçu qu’il existait bel et bien le racisme au cœur des sociétés et des communautés, même lorsque ces dernières étaient à majorité musulmane.

Tariq Ramadan et le racisme dans l’islam

Aujourd’hui, ce dernier estime donc que si les musulmans souhaitent en guérir et mettre ces questions raciales de côté, il convient de regarder les choses en fasses, que ce soit d’un point de vue historique, mais également d’un point de vue factuel et surtout, actuel. Un sujet qui pourrait d’ailleurs intéresser de nombreuses personnes puisque, qu’ils soient de communautés musulmanes ou autres, ils sont des millions à travers le monde à réclamer la fin de ce fléau, bravant les consignes sécuritaires et gouvernementales afin de faire passer un message lourd de sens.