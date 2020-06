Ce lundi, selon un communiqué du ministère espagnol de l’intérieur, la Garde civile espagnole a arrêté 34 personnes à Ténérife et à Grande Canarie, des îles de l’archipel espagnol des canaries accusées d’avoir tenté d’envoyer illégalement en Afrique depuis les côtes espagnoles près de 2 500 tonnes de déchets électroniques et autres déchets classés dangereux. Des déchets qui seraient l’objet de trafic sur le continent africain.

Trafic de ‘’venus de France’’…

Selon les autorités espagnoles, les personnes interpellées par la garde civile, au nombre de 34 et en majorité des ressortissants de pays africains, avaient l’intention de faire passer par voie maritime de nombreux conteneurs d’appareils électroniques, électroménagers et informatiques d’occasion. Ces appareils connus dans la partie francophone africaine comme des « venus de France » pour dire leur provenance outre-mer ou désignés par le vocable ‘’No test’’ (sans tests) dans la partie anglophone pour signifier leurs caractéristiques de seconde main. Des appareils d’occasion très courus dans les villes africaines pour leur faible prix d’achat et aussi parce qu’ils étaient réputés plus « solides et plus durables » que ceux vendus en boutique.

Mais pour les experts européens, ces appareils n’étaient le plus souvent que des déchets électroniques, cédés à vil prix par des usagers en Europe et récupérés par les trafiquants qui en falsifiaient les certificats d’exploitation. De certificats nécessaires pour leur exportation. Selon le service espagnol de protection de la nature de la garde civile (Seprona), ce commerce durerait depuis plusieurs années. Entre 2018 et 2019, ce seraient 138 transferts illégaux de ces déchets dangereux qui seraient partis du port de Santa Cruz de Tenerife vers différents pays du continent, notamment le Sénégal, le Ghana, la Gambie, le Togo, le Bénin, la Guinée Conakry, la Sierra Leone et principalement, le Nigéria.