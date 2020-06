Jeudi, Facebook est intervenu contre le président américain, Donald Trump, qui a vu certains de ses messages électoraux être supprimés car ils reprenaient des symboles nazis. Une décision saluée alors que les équipes du président Trump s’en prenaient directement aux représentants de l’extrême gauche, avec un triangle rouge inversé.

Ce symbole fut, en son temps, utilisé par les forces Nazis afin de désigner les prisonniers politiques enfermés dans les camps de concentration. De trop pour Facebook qui, même s’il prône la liberté d’expression, ne pouvait laisser passer ça. Interrogé à ce sujet, l’un des porte-paroles du groupe a assuré que ces publications ont été enlevées, car elles ne respectent en rien le règlement actuellement en place sur la haine organisée.

Facebook décide de réagir

Lui aussi contacté, Nathaniel Gleicher, directeur de la réglementation sur la cybersécurité au sein du groupe dirigé par Mark Zuckerberg, a lui aussi confirmé que ces symboles ne pouvaient être tolérés. Dans les faits, ces derniers représentent des organisations et des idéologies haineuses. Les textes des publications du président eux, attaquaient directement les « antifa », accusés sans réelles preuves de dégradations et de violences à l’encontre des forces de l’ordre.

Une publicité de Trump, bloquée

Si les publicités politiques sont autorisées sur Facebook, le réseau social garde un œil sur le contenu proposé et semble vouloir le modérer. Une décision toutefois inattendue alors que Facebook n’a pas souhaité intervenir sur toute une série de messages politiques, postés en ligne par les équipes du président américain. Les multiples vidéos polémiques et violentes postées par les équipes du chef de l’État n’auront effectivement pas eu raison de la volonté de Zuckerberg de faire de Facebook une place où tout peut se dire. De quoi provoquer le dépit de nombreux internautes et employés.