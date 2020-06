Mardi dernier, le président américain Donald Trump a fait parler de lui en attribuant aux scientifiques de son pays, la découverte d’un vaccin contre le SIDA qui n’existe pas à ce jour. Une nouvelle sortie mal maîtrisée du chef de l’État, qui a été vivement critiquée pour son manque de rigueur scientifique.

Il y a quelques semaines, le président Trump affirmait que le covid-19 ne serait qu’une petite grippe. Il a finalement revu sa copie, affirmant que pour lutter contre ce virus, il faudrait utiliser du désinfectant ainsi que des séances d’UV. Aujourd’hui, il prétend que les scientifiques américains ont découvert un vaccin contre le SIDA. Problème, ce vaccin n’existe pas. Résultat, le président américain a été raillé sur les réseaux pour son manque de considération envers la science.

Donald Trump salue les scientifiques américains

En effet, c’est à l’occasion d’une conférence de presse organisée dans les jardins de la Maison-Blanche, que le président américain a affirmé louer le travail des experts actuellement en train de travailler dur dans le but de trouver un vaccin contre le covid-19. Selon lui, les scientifiques américains seraient les esprits les plus brillants et dévoués de ce monde. « Ils ont mis au point le vaccin contre le Sida. » affirmera-t-il ensuite, avant de se reprendre.

Non, il n’y a pas de vaccin contre le SIDA

En effet, il n’existe à ce jour aucun vaccin contre le SIDA. Réalisant son erreur, le président américain s’est ensuite mis à bafouillé, tentant de se rattraper, faisant alors allusion à la trithérapie. Il rappellera toutefois les avancées notables, affirmant que désormais les gens pouvaient vivre et non plus survivre, à l’aide d’une simple petite pilule.