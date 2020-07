Le président russe Vladimir Poutine, dont les relations diplomatiques de son pays ne sont plus aux bons offices avec Washington, serait dans des tractions en vue de s’éterniser au pouvoir à en croire Stephen Biegun, le Secrétaire d’Etat adjoint des USA. Questionné sur l’état des relations entre Pékin et Moscou, le numéro 2 de la diplomatie américaine a indiqué, qu’il dépend des deux rivaux de Washington, Xi Jinping et Vladimir Poutine, qui ne pensent pas quitter le pouvoir.

« Tous les deux semblent avoir l’intention de rester en fonction à vie, ou en tout cas jusqu’à ce qu’ils décident de partir de leur propre initiative », a-t-il affirmé lors d’une visioconférence du cercle de réflexion German Marshall Fund of the United States. « Dans le système russe, qui a au moins les signes extérieurs d’un système démocratique, le président Poutine organise un référendum» dont «beaucoup considèrent que l’on sait d’avance qu’il débouchera sur l’extension de facto à vie de son pouvoir », a encore soutenu Stephen Biegun.

L’opposition confirme

D’après un sondage réalisé à la sortie des bureaux de vote au moment où le référendum était toujours en cours, et publié lundi, près de 76% des concitoyens du président Poutine, ont adhéré à la réforme affermissant le pouvoir du locataire du Kremlin. D’après cette réforme, le président Poutine est autorisé à rester au pouvoir deux mandats de plus, jusqu’en 2036, l’année où il aura ses 84 ans. N’eut été la reforme, son mandat à la fin duquel il devrait définitivement prendre congé du Kremlin, s’achèvera en 2024. Toutefois, l’opposition a condamné la réforme électorale, qui d’après elle, est destinée à ouvrir la voie à une présidence à vie pour Vladimir Poutine.