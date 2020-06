24 heures avant l’affiche Espanyol-Real Madrid de ce dimanche soir dans le cadre de la 32e journée de la Liga, l’ancien ballon d’or et sélectionneur des Marengues, Zinedine Zidane, lors d’une conférence de presse, s’est prononcé sur son avenir et sa carrière d’entraîneur. Pour l’ancien milieu offensif des bleus, il n’envisage pas de rester pendant longtemps entraîneur.

« J‘étais meilleur footballeur qu’entraîneur. Il y en a eu de meilleurs, je suis content de ce que j’ai fait, mais avec moi, ce sera comme ça. Dans ma tête, j’ai toujours été footballeur, j’ai joué 18 ou 19 ans. J’avais dit que je ne serais jamais coach et maintenant je le suis, ça porte beaucoup et on verra. Mais pas 20 ans, c’est sûr. Ce qui m’anime c’est le quotidien. Ensuite, je ferai d’autres choses, » a confié Zidane.

”Demain, l’Espanyol rendra les choses très difficiles”

Revenu au Real Madrid en 2019, le technicien de 48 ans, sous contrat jusqu’en juin 2022 a toutefois prévenu sur son éventuel départ. « Personne ne devrait interpréter ce que je dis. La réalité, c’est que je fais partie de la meilleure équipe du monde et je vais bien (…) Mon avenir, c’est ce qui est le moins important ». Revenant sur le match de demain dans la course au titre de la Liga, ‘’Zizou’’ veut poursuivre sur la bonne lancée de ses troupes depuis la reprise. « Demain, l’Espanyol rendra les choses très difficiles, ils ont besoin de points. C’est une autre finale et nous devrons jouer au maximum et être concentrés, » a affirmé le sélectionneur.