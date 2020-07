Le géant des technologies et de communication, Huawei risque de voir très prochainement son agrément en matière de fourniture de la 5G retiré en Grande Bretagne. D’après plusieurs déclarations effectuées par le gouvernement britannique ce lundi, il considère l’option Huawei comme « hautement risqué » pour la sécurité de la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile, 5G du pays, annonçant qu’il pourrait à terme se passer de lui. Selon le quotidien The Financial Times, Huawei pourrait ne plus fournir la 5G dès ce mois dans le pays.

Par contre, pour The Telegraph, le retrait pourrait commencer dès cette année et prendre fin en 2029, une échéance qui est considérée comme trop éloignée pour certains conservateurs. « Je suis déterminé à ce que l’internet à haut débit arrive dans tout le pays et je pense que nous pouvons le faire. Je suis aussi déterminé à ce que le Royaume-Uni ne soit pas vulnérable aux fournisseurs très risqués», a indiqué ce lundi le Premier ministre Boris Johnson.

“Un impact important sur la fiabilité des équipements de Huawei”

En ce qui le concerne, le ministre chargé du Numérique, de la Culture, des Médias et du Sport, Oliver Dowden, a réitéré dans les parutions de ce lundi, que le gouvernement voulait « diversifier ses équipements pour réduire la part des fournisseurs à haut risque, Huawei étant le principal d’entre eux». Il a indiqué également avoir reçu un rapport du Centre national sur la cybersécurité à propos des sanctions de Washington contre le géant de la télécommunication, lesquelles pourraient avoir « un impact important sur la fiabilité des équipements de Huawei et sur la possibilité de les utiliser en toute sécurité».

“Un mauvais message à la communauté chinoise”

En effet, Washington accuse Huawei d’être une marionnette de Pékin, et pour cela, fait pression de part le monde entier, pour que l’entreprise soit exclue de la 5G. Selon des média US, le département de défense américain a sorti une liste de 20 entreprises chinoises, parmi lesquelles figure Huawei, qu’il estime être liées à l’armée. Toutefois, le géant chinois a démenti tout espionnage au profit de Pékin.

Par ailleurs, pour l’ambassadeur de la Chine au Royaume-Uni, Liu Xiaoming, le retrait de Huawei par Londres, « nuirait au statut du pays » en le montrant comme sensible aux « pressions étrangères » et enverrait notamment « un mauvais message à la communauté chinoise des affaires à travers le monde ,» avant d’ajouter à l’endroit des autorités : « si vous voulez faire de la Chine un ennemi, vous devrez en assumer les conséquences».