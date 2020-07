Un ancien gardien de camp nazi âgé de 93 ans a été condamné à deux années d’emprisonnement avec sursis, par la justice allemande. La décision a été rendue ce jeudi 23 juillet 2020, par le tribunal de Hambourg. Anne Meier-Göring, présidente du tribunal, a déclaré à l’issue d’un procès que l’accusé Bruno Dey, qui était âgé de 17 ans au moment des faits, « est reconnu coupable de complicité dans 5232 cas de meurtres et tentatives de meurtres ».

Il avait servi au camp de concentration de Stutthof

« C’était mal. C’était une terrible injustice. Vous n’auriez pas dû participer à Stutthof » a estimé la juge faisant savoir à l’accusé qu’il se considérait comme un observateur, mais était « un soutien de cet enfer créé par des hommes ». Apparu tout au long des audiences dans un fauteuil roulant et suivi de ses proches, Bruno Dey avait servi au camp de concentration de Stutthof, au nord de la Pologne, entre 1944 et 1945. Il était posté sur l’un des miradors du camp et était chargé d’empêcher toute fuite ou révolte. Il avait affirmé que cela ne faisait pas de lui un coupable, puisqu’il n’a jamais « directement fait de mal à quelqu’un ». Aussi avait-il assuré qu’il ne s’est jamais « porté volontaire pour entrer dans les SS ou servir dans un camp de la mort », mais n’avait pas eu d’autres alternatives que d’accepter son affectation. « Vous n’auriez pas dû suivre un ordre criminel, et en aucun cas l’invoquer » pour votre défense, a dit la juge.

Près de 65 000 personnes tuées

Stefan Waterkamp, avocat de l’accusé, avait demandé la clémence de la justice, trouvant difficile d’attendre qu’un adolescent de 17 ans parvienne à se démarquer en demandant son transfert. Cela voudrait certainement dire pour lui, être envoyé sur le front est. Notons que dans le camp de Stutthof, près de 65 000 personnes, principalement de confessions juives originaires de la Pologne et des pays baltes, ont été tuées par pendaison, gazées au Zyklon B ou par balle dans la nuque. Dans un autre cas, elles trouvaient la mort à cause du travail forcé, les épidémies et du froid.