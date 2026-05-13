Chine : Trump transforme sa visite en offensive économique

Donald Trump est arrivé mercredi 13 mai à Pékin pour une visite officielle centrée sur les relations économiques entre les États-Unis et la Chine. Le président américain est accompagné d’une délégation d’une quinzaine de dirigeants de grandes entreprises, parmi lesquels Elon Musk, Tim Cook et Jensen Huang, alors que Washington et Pékin cherchent à réduire les tensions commerciales accumulées ces dernières années.

La Maison-Blanche a également convié David Solomon, Larry Fink ainsi que des représentants de Boeing. Ce déplacement vise à favoriser des accords dans l’aéronautique, les technologies, la finance et l’industrie, tandis que la Chine demeure un marché stratégique pour plusieurs groupes américains.

Boeing et Nvidia parmi les dossiers les plus suivis

La présence de Jensen Huang attire particulièrement l’attention. Le dirigeant de NVIDIA est devenu l’une des figures les plus influentes du secteur des semi-conducteurs, au moment où les puces destinées à l’intelligence artificielle occupent une place croissante dans les discussions entre Washington et Pékin.

Boeing espérerait, de son côté, obtenir une importante commande d’avions, potentiellement composée de plusieurs centaines de Boeing 737 MAX. Aucun accord de cette ampleur n’avait toutefois été annoncé officiellement au moment de l’arrivée de la délégation américaine.

Une méthode déjà utilisée lors du premier mandat

Donald Trump avait déjà adopté une approche comparable lors de sa visite en Chine en 2017. À l’époque, Washington et Pékin avaient mis en avant des accords commerciaux présentés comme représentant plus de 250 milliards de dollars.

Depuis son entrée en politique, le président américain défend une diplomatie orientée vers des résultats économiques concrets pour les entreprises américaines. Cette méthode consiste à associer directement les dirigeants du secteur privé aux discussions avec les partenaires étrangers.

Une rencontre attendue avec Xi Jinping

Le programme de la visite prévoit des entretiens avec Xi Jinping, au moment où les deux puissances cherchent à stabiliser leurs relations après plusieurs années de droits de douane, de restrictions technologiques et de désaccords stratégiques. Les annonces éventuelles sur les contrats industriels ou les engagements commerciaux devraient être suivies de près par les marchés internationaux dans les prochains jours.