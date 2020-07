A Ndingler au Sénégal, l’affaire de la prétendue spoliation des terres par l’homme d’affaires Babacar Ngom continue de faire grand débat. Cela fait plusieurs semaines maintenant qu’un bras de fer oppose le patron du groupe Sédima à la population de Ndingler. Malgré l’intervention des plus hautes autorités pour tenter de trouver un consensus, c’est toujours le statu quo au niveau du village de Ndingler. L’on se rappelle qu’Anta Babacar Ngom, la fille de Babacar Ngom, avait défendu son père en affirmant qu’il avait obtenu légalement une délibération sur 300 hectares de terre à Ndingler.

Les populations ne sont pas laissées faire, elles ont même affirmé qu’elles allaient reprendre le chemin des champs à la faveur de la saison pluvieuse. Les paysans étaient plus que déterminés et ils ont menacé de régler les comptes à quiconque osera les empêcher de reprendre leurs activités. Vu la pression qui montait de plus en plus, Macky Sall, le chef de l’État sénégalais a pris le dossier en main.

Les paysans remportent une bataille provisoire

D’après les médias locaux, une décision a été prise par l’État du Sénégal de restituer provisoirement les terres aux populations de Ndingler. “A l’issue de concertations, un compte-rendu a été fait au chef de l’Etat. sur ses instructions, les habitants du village de Ndingler ont été invités à retourner dans leurs champs originels pour sauver la campagne agricole et Sedima Sa invitée à arrêter les travaux dans cette partie des terres. Le gouvernement exhorte les responsables de la SEDIMA Sa et les populations à poursuivre les discussions pour qu’une décision définitive soit scellée d’ici la fin de l’hivernage 2020” peut-on lire dans un communiqué du ministère sénégalais de l’Intérieur. Pour la population de Ndingler, il s’agit là d’une victoire d’étape, un des représentants de la population de Ndingler a déclaré qu’ils attendent la mise en application de la décision de Macky Sall, avant de tirer une conclusion.