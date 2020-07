L’information qui circulait sous le manteau depuis quelques mois, vient d’être confirmée par le conseil des ministres d’hier mercredi: Eusèbe Agbangla, 63ans, est le nouvel ambassadeur du Bénin près la France. Il remplace Aguste Alavo ,73ans, titulaire du poste depuis l’avènement du régime de la Rupture. Un cadre UP ancien du Psd et de l’Un , réputé très proche de Bruno Amoussou, pour remplacer un ancien cadre présumé UP et surtout ancien de la défunte Un.

Le nouvel ambassadeur du Bénin près la France n’est pas un inconnu aussi bien dans le microcosme politique que dans le milieu diplomatique. Diplomate de carrière, Eusèbe Agbangla a longtemps été le fidèle compagnon de son mentor Bruno Amoussou qu’il a servi de 1995 à 2005, d’abord comme chargé du protocole du président de l’Assemblée nationale puis comme conseiller technique chargé du développement.Ce dernier poste il l’a occupé, quand Bruno Amoussou était le tout puissant ministre d’état chargé du Plan et du Développement, aux côtés de Corentin kohoué , Pierre Mètinhoué et de feu Théophile Hounkponou ,alors fidèles parmi les fidèles du Renard de Djakotomè. Durant toute cette période , la silhouette trapue d’Eusèbe Agbangla, toujours sanglé dans un costume bleu nuit ou sombre impeccable trônait en bonne place dans les cortèges et délégations conduites par son patron , tant dans les négociations avec les syndicats que dans les coulisses des conclaves politiques. Eusèbe Agbangla avait la réputation d’un homme discret voire secret,(déformation professionnelle!) qui ne disait jamais plus qu’il voulait dire, à l’image de son chef, Bruno Amoussou , un orfèvre de l’économie du geste et de la parole politiques.

Diplomate et homme politique

Après son retour dans son ministère d’origine,l’enfant «prodige» de la diplomatie pour qui la politique était plus qu’un violon d’Ingres, a été successivement Directeur adjoint Amérique et Directeur Amérique.Par la suite, il a assuré l’intérim du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères avant sa confirmation comme secrétaire général.C’est de ce dernier poste qu’il a été promu pour la première fois comme ambassadeur plénipotentiaire au Danemark , presque à la veille de sa retraite.Ace titre il a organisé avec un certain succès l’une des rares visites officielles de Patrice Talon à l’étranger où l a fait une des plus étonnantes déclarations qui soient pour un président en visite chez un autre.

A la retraite depuis 2014, Eusèbe Agbangla a ainsi toujours porté la double casquette de diplomate et d’homme politique. Sa nomination au poste envié d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la France, vient confirmer les rumeurs faisant état des promesses de postes diplomatiques qu’aurait faites Patrice Talon aux chefs de ses deux partis jumeaux que sont le Bloc Républicain et l’Union Progressiste.Reste à dénicher sur la carte diplomatique qui a subi,contre toute logique, une cure drastique d’amaigrissement, les autres heureux élus de l’autre formation politique concurrente.Reste surtout à savoir, comment il réussira à concilier ses amitiés politiques avec sa nécessaire allégeance à sa hiérarchie.On savait les relations exécrables qu’entretenait son prédécesseur avec son ministre de tutelle.Mais, en homme de réseaux, l’ambassadeur Agbangla qui est un battant, saura trouver la meilleure posture entre son ancien mentor et le grand Manitou, fondé de pouvoir des deux partis siamois . Il n’oubliera pas que le Chef de l’état est le véritable chef de la diplomatie. Même si son mentor politique est pratiquement le patron du premier des deux partis jumeaux de la mouvance présidentielle.

Prince Amassiko (avec la collaboration de David A. Ananou)