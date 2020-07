Le Conseil de l’Union européenne a confirmé ce jeudi, la liste des personnes et entités soumises aux sanctions autonomes de l’UE contre la République populaire démocratique de Corée du Nord (RPDC). Des sanctions émises dans le cadre du conflit diplomatique entre Pyongyang et la Communauté internationale au sujet de la non-prolifération des armes nucléaires. En conséquence, les mesures restrictives existantes, interdiction de voyager et gel des avoirs, imposées aux personnes et entités, continueront de s’appliquer pendant un an, jusqu’à la prochaine révision annuelle.

l’UE garde la vis serrée…

L’UE a renouvelé ses sanctions autonomes contre la Corée du Nord pour un an. Selon le communiqué de presse délivré par la cellule de communication du Conseil, 57 personnes et 9 entités continueront de faire l’objet de mesures de gel des avoirs à l’échelle de l’UE et d’une interdiction de voyager pour «contribution aux programmes de la RPDC liés aux armes nucléaires, aux missiles balistiques ou à d’autres armes de destruction massive ou pour contournement des sanctions».

L’UE a introduit pour la première fois des mesures restrictives contre la Corée du Nord en décembre 2006. Ces mesures avaient été mises en œuvre en application du régime de sanctions des Nations Unies, qui a été adopté à la suite de l’affirmation de Pyongyang disant avoir effectué un essai d’armes nucléaires. Par la suite, le groupe des 27 renforcera le régime de sanctions de l’ONU en adoptant des mesures autonomes. En mars, au milieu des négociations nucléaires bloquées avec l’administration Trump et d’une crise sanitaire mondiale paralysante; Séoul, la capitale du voisin du Sud, avait rapporté que Pyongyang avait procédé à deux tirs de missiles balistiques à courte portée dans la mer.