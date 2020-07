Le Sénégal serait, selon les organismes internationaux, boisé à environ 45 pour cent. Et sur ce total, un peu plus de 18 pour cent est considéré comme une forêt primaire vierge, l’un des taux les plus élevés en Afrique de l’Ouest. Mais ce patrimoine serait menacé par la déforestation. Une déforestation induite par le défrichement, l’exploitation forestière, le braconnage, les projets hydroélectriques gouvernementaux, et maintenant par des projets immobiliers.

Des réserves pour l’Habitation ?

Dakar est l’un des métropoles ouest-africaine les plus dynamique de la région. Mais la poussée démographique pressant, la ville au risque d’imploser se devait de s’étendre, quitte pour cela à empiéter sur des domaines classifiés. En 2019, la forêt classée de Mbao, dans la périphérie de Dakar, avait vu 216 hectares de sa superficie octroyée à une usine de cimenterie pour l’extension de leur usine. Il y a un mois, une décision gouvernementale de déclassifier 10 autres hectares de la forêt classée, pour la mise sur pied d’un cimetière urbain, avait soulevé de nombreuses protestations.

Un fait remarquable où contrairement au schéma classique, c’était les populations, conscientes, qui appelaient l’Etat à faire preuve de retenue. Le fait est que les populations de la commune de Mbao avec en premiers lieu, les Chef et autres délégués de quartier s’étaient insurgés contre ce projet, et avait exigé, sans succès, du Ministre de l’Environnement, Abdou Karim Sall, de ne pas empiéter sur le domaine protégé.

Cette fois, c’était une autre réserve, un autre domaine protégé, celle de la forêt classée de Bandia, qui se voyait amputée de plus de 500 hectares au profit d’un projet gouvernemental de logement sociaux. Des logements sociaux qui font partis du ‘’Programme d’Accélération de l’Offre en Habitat Social et de lutte contre les Bidonvilles’’ acté dans le cadre de la mise en Œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE) et autorisé par arrêté ministériel au 15 juin 2016.