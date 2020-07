Suite aux critiques de la Grèce sur la reconversion de l’ancienne basilique Sainte-Sophie en mosquée, la Turquie a répliqué. Ce samedi 25 juillet 2020, Hami Aksoy, porte-parole de la diplomatie turque, a fait savoir que les réactions à la reconversion de Sainte-Sophie « ont une nouvelle fois révélé l’hostilité de la Grèce à l’égard de l’islam et de la Turquie ». Accusant le Parlement et le gouvernement grecs de « provoquer le public avec des déclarations hostiles », il a ajouté dans un communiqué que « les enfants gâtés de l’Europe, qui ne peuvent pas accepter qu’on se prosterne à nouveau à Hagia Sophia, sont en plein délire ».

La Turquie insulte « le patrimoine du XXIe siècle »

Le porte-parole du ministère turc des affaires étrangères n’a pas manqué de condamner avec fermeté que le feu ait été mis au drapeau de son pays. Notons qu’hier vendredi 24 juillet 2020, le Premier ministre grec avait déclaré que « ce qui se passe à Constantinople aujourd’hui n’est pas une manifestation de puissance mais au contraire un signe de faiblesse », tout en ajoutant que la Turquie insulte « le patrimoine du XXIe siècle ». En outre, plusieurs milliers de musulmans ont pris part au cours de la même journée, à Istanbul, à la première prière dans la basilique reconvertie en mosquée, en compagnie du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Elle a été classée au patrimoine mondial de l’humanité

Dans la soirée, à Thessalonique et à Athènes, plusieurs dizaines de personnes « en deuil », qui brandissaient des images de la vierge et des drapeaux grecs se sont réunies pour prier et contester la reconversion en mosquée de l’ancienne basilique. Celle-ci avait été érigée par les Byzantins au VIe siècle, mais aussi classée au patrimoine mondial de l’humanité. Elle avait été convertie en mosquée après la prise de Constantinople, puis transformée en musée en 1934.