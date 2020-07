A la suite du ravage effectué par le nouveau coronavirus, le gouvernement conservateur britannique a demandé une étude scientifique. D’après le rapport de l’étude, une deuxième vague de contamination du virus pourrait refaire surface et faire près de 120 000 morts dans les hôpitaux. Pour éviter ce pire phénomène, les scientifiques ont recommandé plusieurs actions comme les campagnes de sensibilisation, l’augmentation de la capacité de tests et la vaccination des personnes à risque et le personnel de santé.

Pour cela le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson a décidé de mettre en place un vaste programme de vaccination contre le virus. Mais il se fait que certaines personnes soient opposées au vaccin, une situation qui a enflammé le dirigeant conservateur qui les a qualifiés de « dingues ». « Il y a tous ces anti-vaccins maintenant. Ils sont dingues », a déclaré le Premier ministre ce vendredi lors d’une visite dans un hôpital à Londres.

Le vaccin, appelé ChAdOx1 nCoV-19, sera gratuitement mis à la disposition des personnes âgées de plus de 50 ans, toutes les personnes vulnérables telles que les jeunes enfants. En effet, l’objectif à terme du gouvernement est de vacciner 30 millions de personnes. Développé par l’université d’Oxford et le laboratoire AstraZeneca au Royaume-Uni, le vaccin est fabriqué à partir d’un virus génétiquement modifié qui provoque le rhume chez les chimpanzés.

“Nous sommes très satisfaits des résultats publiés”

« Nous sommes très satisfaits des résultats publiés […], car nous constatons à la fois des anticorps neutralisants et des lymphocytes T,» a déclaré le professeur Andrew Pollard du groupe de recherche d’Oxford à BBC. « Cela est extrêmement prometteur et nous pensons que c’est le type de réponse qui peut être associé à la protection. Mais la question clé que tout le monde veut savoir est de savoir si le vaccin fonctionne, s’il offre une protection… et nous devons encore attendre pour en être sûrs » avait-il poursuivi

Avec les essaies effectués pour le moment, 90 % des personnes vaccinées développaient des anticorps neutralisants après une dose de vaccin. Les 10% restant ont reçu deux doses et ont tous produit des anticorps neutralisants.