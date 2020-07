Ces derniers mois, le code du numérique a été le cauchemar de certains journalistes et web activistes béninois. Beaucoup ont été arrêtés pour avoir manqué d’égard aux dispositions de ce document. Ce qui a fait grincer des dents surtout dans les rangs des journalistes. L’Union des Professionnels des Médias (UPMB) qui n’a pas goûté à ces interpellations en son temps a rencontré hier jeudi 16 juillet le ministre de la communication. La délégation de l’Upmb portait un projet de relecture du code du numérique qu’elle a soumis à Alain Orounla.

Le ministre de la communication a fait une promesse selon la patronne de l’UPMB. « Le grand motif de satisfaction c’est un projet que nous portons depuis quelques mois et sur lequel le ministre a souhaité faire endosser la mise en œuvre de cette activité par son département ministériel, c’est la plaidoyer pour la relecture du code du numérique parce que tous les acteurs des médias qui ont eu maille à partir avec la justice dernièrement c’est sur la base de ce code du numérique » a déclaré Zakiath Latoundji.

Renouvellement de la carte de presse et l’aide de l’Etat à la presse

Il est important pour nous qu’on aille à un plaidoyer pour la relecture du code en partant d’une étude comparative entre le code de l’information et de la communication et le code du numérique, a-t-elle poursuivi. Les autres sujets abordés avec le porte-parole du gouvernement sont relatifs au renouvellement de la carte de presse et à l’aide de l’Etat à la presse. L’UPMB a par exemple souhaité que le renouvellement de la carte de presse soit systématique dès son expiration.

“Le ministre nous a surtout fait le plaisir de dire qu’il ira maintenant vers la HAAC pour s’informer de tout ce qui ne fonctionne pas par rapport à l’aide et aussi par rapport à l’obtention de la carte de presse » a fait savoir la présidente de l’Upmb.