Dix-neuf membres du club de football de première ligue zambienne, Napsa Stars, ont contracté le nouveau coronavirus (covid-19). L’information a été donnée dans un communiqué par la porte-parole du club, Gwen Chipasula, qui a fait savoir que quatre officiels ainsi qu’une quinzaine de joueurs des Napsa Stars, ont été testés positifs au covid-19, suite à un contrôle de routine. Selon elle, tous les joueurs et officiels concernés ont été mis en quarantaine, dans le strict respect des instructions données par le ministère de la Santé.

Le reste de l’équipe a poursuivi la préparation des prochains matchs

La porte-parole du club a indiqué que le ministère est en contact avec l’équipe de football, afin d’être certain que les personnes testées positifs sont bien contrôlées, pour qu’une nouvelle contamination n’ait pas lieu. Selon ses dires, le reste de l’équipe a poursuivi la préparation des prochaines rencontres. Suite à aux cas positifs du club, Greg Chola Nsofu, président du club, s’est exprimé. « Je voudrais lancer un appel à nos joueurs, aux supporters et à la fraternité du football en général pour qu’ils respectent toutes les mesures de santé, y compris le port de masques faciaux, la distanciation sociale et la désinfection des mains, entre autres » a-t-il déclaré.

28 cas positifs d’officiels et de joueurs

Notons que l’effectif des membres du club des Napsa Stars testés positifs au coronavirus, est le deuxième plus important, après celui du club de football zambien, Forest Rangers. Il y a deux semaines, ce dernier a fait état de 28 cas positifs d’officiels et de joueurs. Pour rappel, après la découverte de ces cas, la Super League zambienne a repris son cours, le dimanche 19 juillet 2020. Les rencontres devraient se dérouler à huis clos. Par ailleurs, la fédération zambienne de football (FAZ) a exigé le contrôle du personnel et des joueurs, par les clubs. Cette mesure s’inscrit dans le cadre des conditions de reprise de la ligue.