La France, face à une seconde vague de covid-19 ? Pour le moment, les indicateurs, s’ils sont à la hausse, restent plutôt bons. Toutefois, la vigilance est de mise et de plus en plus de voix appellent pour un renforcement des mesures sanitaires. En effet, les Français semblent de moins en moins respecter les mesures barrières.

Résultat, en Mayenne, en Nouvelle-Aquitaine ou encore en Bretagne, le nombre de cas repart à la hausse. En Île-de-France, les hôpitaux sont eux aussi sur le qui-vive et confirment que le nombre d’appels est en hausse constante. Enfin, le taux de reproduction du virus, le fameux R0, est repassé au-dessus de 1, preuve que la maladie, s’il ne circule pas très rapidement, stagne et ne disparaît pas. Dans certaines régions, il est même bien plus important, notamment en Bretagne où il est passé à 2.6 en l’espace de quelques jours.

La France, face à une seconde vague ?

Des chiffres forcément très inquiétants. Interrogé à ce sujet, Éric Caumes, infectiologue parisien, estime que la maladie est même en phase de reprise. D’ici deux à trois semaines, de nombreux nouveaux cas pourraient même être amenés à se déclarer, même si la situation n’est pas explosive et donc, incomparable à ce qui se faisait en février, mars. Cependant, si la situation venait à se généraliser, le corps médical français pourrait être amené à faire face à de très nombreuses difficultés.

La vigilance doit être de mise

En revanche, certains font preuve d’optimisme. Si Éric Caumes se veut alarmiste, celui-ci estime que la recherche avance dans le bon sens. De plus en plus de données sont recueillies au sujet de la maladie et le nombre de guérisons devrait être plus important si une seconde vague, il devait y avoir. Attention toutefois à ne pas se reposer sur ses lauriers. Les bonnes mesures, comme le port du masque, doivent être annoncées et surtout, respectées. À ce titre, le gouvernement Macron a décidé de réagir et, dès la semaine prochaine, les Français devront porter leur masque dans les lieux publics, clos.