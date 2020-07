La ville de Dakar est la plus touchée par la pandémie du nouveau coronavirus au Sénégal. C’est du moins l’une des informations qu’il convient de retenir des déclarations qui ont été faites par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr ce mardi. L’officiel sénégalais a fait ces confidences à la faveur de sa tournée dans les lieux de vente des moutons pour sensibiliser les vendeurs. Selon les précisions apportées par l’autorité ministérielle, 75% des cas de cette maladie sont concentrés dans la région de Dakar.

6 mille malades sur 8 mille sont à Dakar

Il indique que sur les 8 mille cas détectés dans le pays, 6 mille sont enregistrés dans la capitale sénégalaise. « Il faut reconnaitre que sur plus de 8 mille cas que nous avons actuellement, les plus de 6 mille sont dans la région de Dakar qui, incontestablement, est l’épicentre de la pandémie. Dans les 75% des cas, qui sont dans la région de Dakar, il faut reconnaitre qu’une autre évidence, c’est que plus de 56% de ces cas se trouvent dans le département de Dakar. C’est-à-dire dans les communes de Dakar », a notamment détaillé le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.

Une responsabilité communautaire

Pour l’autorité ministérielle, l’éradication de cette maladie ne peut être possible qu’avec la participation de tous les habitants de Dakar. Aussi, Abdoulaye Diouf Sarr a-t-il demandé aux uns et aux autres d’observer scrupuleusement les différentes mesures mises en place pour limiter la propagation du virus. « Il s’agit donc d’une responsabilité communautaire et individuelle de chaque dakarois. Ce que nous demandons à chaque dakarois est simple, mais engage une responsabilité citoyenne et individuelle. », a-t-il déclaré.

« On demande à chaque dakarois de manière permanente de porter le masque. Il ne faut pas que nous dormions sur nos lauriers. La maladie existe belle et bien. Et si certains continuent à nier son existence, c’est parce qu’ils ne sont pas touchés ou l’un de leur proche » a poursuivi le ministre de la Santé.