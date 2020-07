Le Bénin ne manque pas de soutien dans sa lutte contre la Covid-19. Après les neuf ambulances reçues gratuitement de la part de la Banque Mondiale, c’est l’Agence française de développement qui offre au pays des équipements de réanimation et de soins d’urgence. Ils ont été remis au ministre de la santé lors d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée dans hier vendredi 17 juillet à Cotonou.

« Covid-19-Santé en commun »

Les équipements en question sont des laryngoscopes et sondes pour intubation qui servent aux soins d’urgence et de réanimation, 7m3 d’oxygène nécessaire pour remplir environ 400 bonbonnes, et du matériel de surveillance des cas hospitalisés. Le ministre de la santé qui a reçu les équipements des mains de l’ambassadrice de la France près le Bénin, a remercié l’Agence française de développement qui a mis à la disposition du Bénin ces appareils dans le cadre de l’initiative « Covid-19-Santé en commun ».

Une initiative que l’AFD met en œuvre par l’entremise de l’Agence Belge de Développement Enabel. Le ministre Benjamin Hounkpatin n’a d’ailleurs pas manqué de remercier également cette agence. Il dira ensuite que ces équipements ne feront que renforcer le dispositif sanitaire actuellement mis en place pour lutter efficacement contre la Covid-19 au Bénin.

Renforcer la capacité de prise en charge des malades

L’ambassadrice de la France près le Bénin Véronique Brumeaux fera savoir quant à elle, que cet appui de l’AFD aidera le pays à renforcer sa capacité de prise en charge des personnes infectées par le nouveau coronavirus apparu en Chine depuis 2019 et qui s’est depuis lors, répandu dans le monde entier causant des milliers de morts.